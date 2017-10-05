В Китае построят самую высокую в мире опору ЛЭП

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05.10.2017 04:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – В восточно-китайской провинции Чжэцзян началось строительство самой высокой в мире опоры для линий электропередачи. По данным State Grid Zhejiang Electric Power Company, высота опоры составит 380 м. Таким образом, она будет в четыре раза выше, чем башня Биг-Бен в Лондоне.

Через опору будут протянуты линии электропередачи между мостом "Цзиньтан" в городе Чжоушань и островами Цэцзы. Расстояние между ними составляет 2656 м.



Сейчас в Чжоушане находится самая высокая опора Дамаошань, высота которой составляет 370 м. Новый подобный объект станет частью проекта строительства линии сверхвысокого напряжения между городами Чжоушань и Нинбо. Строительство завершится к концу 2018 г., а ввод в эксплуатацию состоится в 2019 г.



Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.



Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.



При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.