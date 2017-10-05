В Поднебесной сократился выпуск стройматериалов

Новости дня

05.10.2017 06:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский сектор строительных материалов пошел на спад в результате введенных ограничений на рынке недвижимости Поднебесной. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за январь-август 2017 г. объем производства цемента в стране снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем января-августа 2016 г. и составил 1,5 млрд т.

При этом заводские цены на цемент в августе текущего года упали на 0,9% по сравнению с уровнем июля.



Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. китайский рынок недвижимости продолжил стабилизироваться на фоне ужесточения контроля со стороны властей. По данным Государственного статистического управления КНР, за последний месяц лета текущего года темпы роста цен на новое коммерческое жилье в 15 главных городах страны замедлились по сравнению с уровнем августа 2016 г.



В августе 2017 г. стоимость нового коммерческого жилья в 13 из 15 главных городов Поднебесной снизилась или осталась без изменений относительно аналогичных показателей июля текущего года.



Среди 70 крупных и средних городов страны выделяются 15 главных мегаполисов: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Уси, Ханчжоу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу, Ухань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.