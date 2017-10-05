В Китае оштрафовано 1171 финансовое учреждение

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05.10.2017 08:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью оштрафовал 1171 финансовое учреждение страны на общую сумму 552 млн юаней ($83,1 млн). При этом к персональной ответственности привлечены 899 человек, которые должны выплатить штрафы в общем объеме 18,5 млн юаней.

Китайские власти ужесточают контроль над стремительно расширяющимся финансовым сектором. Уязвимые места предприятий этой сферы – риски, связанные с невозвратными кредитами, невыплатами по облигациям, теневым банкингом и интернет-финансами с частыми случаями нарушений.



По официальным данным, доля просроченных кредитов в коммерческих банках Поднебесной к концу августа 2017 г. составила 1,86%. Общий объем активов банков КНР к тому же временному рубежу достиг 239 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., китайские банки выдали новые юаневые кредиты в общем объеме 1,09 трлн юаней ($167,7 млрд). Месяцем ранее аналогичный показатель составлял $825,5 млрд. Рост вызван активным спросом со стороны китайских закупщиков и компаний.



К концу августа объем непогашенных юаневых кредитов в банках Поднебесной вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Прирост не изменился по сравнению с уровнем июля текущего года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.