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В Китае разрешат торги акциями 44 компаний
Новости дня

В Китае разрешат торги акциями 44 компаний

05.10.2017 10:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – На фондовый рынок Китая, как ожидается, в октябре 2017 г. выйдут заблокированные ранее акции первичного размещения 44 компаний. Официальный срок запрета продажи этих ценных бумаг действует до середины октября.



В ноябре и декабре текущего года будут разблокированы акции еще примерно сотни компаний.

По оценке аналитиков инвестиционной компании Southwest Securities, в октябре 2017 г. финансовый объем разблокированных закрытых акций первичного размещения составит 111 млрд юаней ($16,7 млрд). Это на 69% больше, чем в сентябре текущего года.

По правилам китайского рынка, главные акционеры должны ждать разрешения на продажу своих акций 1-2 года.

Как сообщалось, в начале сентября 2017 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки семи компаний на первую публичную эмиссию акций (IPO) на фондовом рынке. Как ожидается, благодаря IPO компании привлекут 3,9 млрд юаней ($600 млн).

Еще ранее, с 1 января по 19 мая 2017 г., Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки на проведение IPO от 188 компаний. При этом 24 заявки были отклонены, в том числе 18 – за первые четыре месяца текущего года. Такое решение объясняется стремлением регулятора рынка ценных бумаг в КНР к повышению качества компаний, акции которых котируются на бирже, а также защите интересов инвесторов.

В Поднебесной размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Страна постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. За январь-май 2017 г. 45 китайских компаний отозвали свои заявки на IPO.

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