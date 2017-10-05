Фарватер Янцзы в среднем течении углубят до 6 м

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05.10.2017 12:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – Глубина фарватера Янцзы в среднем течении реки будет увеличена до 4-6 м. Такой проект утвердил Государственный комитет по делам реформ и развития КНР и Министерство транспорта Китая.

Работы начнутся до конца октября 2017 г. Проект охватит два участка фарватера крупнейшей реки Китая: первый – от Ичана до Уханя (провинция Хубэй), второй – от Уханя до Аньцина (провинция Аньхой).



Углубление водного русла Янцзы до 12,5 м вниз по течению от города Нанкин и формирование района водохранилища "Санься" ("Три ущелья") способствовали значительному улучшению условий судоходства по реке в верхнем и нижнем течении. В районе водохранилища глубина фарватера составляет 4,5 м, а на участке от Аньцина до Нанкина – более 6 м.



Однако средний участок – от Ичана до Аньцина – глубиной 4 м и протяженностью 1026 км сдерживает развития водной магистрали. Работы по углублению русла завершатся в 2019 г. Инвестиции на эти цели составят 400 млн юаней.



Реализация проекта будет способствовать развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы. Более глубокий фарватер обеспечит условия для круглогодичной навигации морских судов водоизмещением 5000 т.