Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Фарватер Янцзы в среднем течении углубят до 6 м
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Фарватер Янцзы в среднем течении углубят до 6 м
Новости дня

Фарватер Янцзы в среднем течении углубят до 6 м

05.10.2017 12:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – Глубина фарватера Янцзы в среднем течении реки будет увеличена до 4-6 м. Такой проект утвердил Государственный комитет по делам реформ и развития КНР и Министерство транспорта Китая.



Работы начнутся до конца октября 2017 г. Проект охватит два участка фарватера крупнейшей реки Китая: первый – от Ичана до Уханя (провинция Хубэй), второй – от Уханя до Аньцина (провинция Аньхой).

Углубление водного русла Янцзы до 12,5 м вниз по течению от города Нанкин и формирование района водохранилища "Санься" ("Три ущелья") способствовали значительному улучшению условий судоходства по реке в верхнем и нижнем течении. В районе водохранилища глубина фарватера составляет 4,5 м, а на участке от Аньцина до Нанкина – более 6 м.

Однако средний участок – от Ичана до Аньцина – глубиной 4 м и протяженностью 1026 км сдерживает развития водной магистрали. Работы по углублению русла завершатся в 2019 г. Инвестиции на эти цели составят 400 млн юаней.

Реализация проекта будет способствовать развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы. Более глубокий фарватер обеспечит условия для круглогодичной навигации морских судов водоизмещением 5000 т.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5С октября откроется авиасообщение Чэнду – Ханчжоу – Лос-Анджелес


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.