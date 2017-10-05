Китай наращивает потребление геотермальной энергии

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05.10.2017 15:00

Пекин, 5 октября /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. китайские власти планируют увеличить использование геотермальной энергии до 70 млн т в угольном эквиваленте. Это будет способствовать снижению зависимости страны от угля и борьбе с загрязнением окружающей среды.

Через четыре года в КНР объем потребление геотермальной энергии в отопительных целях должен достичь 40 млн т в угольном эквиваленте ежегодно. Такие цели зафиксированы в плане, разработанном Госкомитетом по делам развития и реформ, Государственным управлением по делам энергетики и другими ведомствами страны.



По планам китайского правительства, к концу 2020 г. за счет возобновляемых источников энергии будет производиться 1,9 трлн кВт-ч электричества. На долю этого показателя будет приходиться 27% от общего объема генерации электроэнергии в Поднебесной.



Напомним, что по итогам первой половины 2017 г., потребление угля в Китае составило 1,83 млрд т. Таким образом, уголь обеспечил 59,8% от общего объема энергопотребления. И это на 0,6% ниже, чем за январь-июнь 2016 г. За шесть месяцев текущего года на 0,3% выросла доля потребления природного газа и неископаемых источников энергии в стране. К 2020 г. Китай планирует снизить долю угля в общем объеме энергопотребления до менее 58%.