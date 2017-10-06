Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В шеринг-экономике КНР занято 5,5% трудоустроенных граждан
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В шеринг-экономике КНР занято 5,5% трудоустроенных граждан
Новости дня

В шеринг-экономике КНР занято 5,5% трудоустроенных граждан

06.10.2017 04:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем рынка так называемой шеринг-экономики, или экономики совместного потребления, в Китае превысил 2 трлн юаней. В этом секторе трудоустроено более 50 млн человек, что составляет около 5,5% от всех занятых людей в КНР.



Совместное потребление – это экономическая модель, которая предполагает использование товаров и услуг на основе бартера или совместной аренды. Она основана на идее, что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Торговые площадки, основанные на модели совместного потребления, позволяют обмениваться навыками, вещами, услугами и даже деньгами.

По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за прошлый год в сферах автошеринга, образования, развлечений и здравоохранения был зафиксирован двузначный рост спроса на рабочую силу.

Ранее сообщалось, что китайские власти намерены стимулировать развитие экономики совместного потребления. По данным Государственного информационного центра КНР, торговый оборот этого рынка в стране за 2016 г. вырос в два раза относительно уровня 2015 г. и достиг 3,45 трлн юаней ($505 млрд).

В ближайшие годы экономика совместного пользования в Поднебесной ежегодно будет расти в среднем на 40%. К 2020 г. на этот экономический сектор будет приходиться более 10% внутреннего валового продукта (ВВП) Китая.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5С октября откроется авиасообщение Чэнду – Ханчжоу – Лос-Анджелес


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.