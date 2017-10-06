В шеринг-экономике КНР занято 5,5% трудоустроенных граждан

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06.10.2017 04:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем рынка так называемой шеринг-экономики, или экономики совместного потребления, в Китае превысил 2 трлн юаней. В этом секторе трудоустроено более 50 млн человек, что составляет около 5,5% от всех занятых людей в КНР.

Совместное потребление – это экономическая модель, которая предполагает использование товаров и услуг на основе бартера или совместной аренды. Она основана на идее, что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Торговые площадки, основанные на модели совместного потребления, позволяют обмениваться навыками, вещами, услугами и даже деньгами.



По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за прошлый год в сферах автошеринга, образования, развлечений и здравоохранения был зафиксирован двузначный рост спроса на рабочую силу.



Ранее сообщалось, что китайские власти намерены стимулировать развитие экономики совместного потребления. По данным Государственного информационного центра КНР, торговый оборот этого рынка в стране за 2016 г. вырос в два раза относительно уровня 2015 г. и достиг 3,45 трлн юаней ($505 млрд).



В ближайшие годы экономика совместного пользования в Поднебесной ежегодно будет расти в среднем на 40%. К 2020 г. на этот экономический сектор будет приходиться более 10% внутреннего валового продукта (ВВП) Китая.