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Прибыль китайских госпредприятий выросла на 21,7%
Новости дня

Прибыль китайских госпредприятий выросла на 21,7%

06.10.2017 06:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. общая прибыль государственных предприятий Китая превысила 1,91 трлн юаней ($290 млрд). Это на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.



За восемь месяцев текущего года прибыль центральных госпредприятий Поднебесной составила более 1,24 трлн юаней. Она увеличилась на 16,1% в годовом сопоставлении. В то же время прибыль местных госпредприятий достигла 666,99 млрд юаней с приростом на 33,8%.

По итогамя января-августа 2017 г., общие доходы госпредприятий страны составили свыше 33,07 трлн юаней. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Так, доходы центральных госпредприятий достигли 19,81 трлн юаней с приростом на 14,2%, а местных госпредприятий – 13,26 трлн юаней с увеличением на 17,5%.

За восемь месяцев текущего года налоговые отчисления госпредприятий КНР составили 2,71 трлн юаней. Они выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

К концу августа 2017 г. общие активы госпредприятий страны превысили 146,33 трлн юаней с приростом на 11%, а пассивы – 96,49 трлн с увеличением на 11% в годовом сопоставлении.

За январь-август 2017 г. высокий рост прибыли был отмечен в угольной, нефтяной и нефтехимической и транспортной сферах китайской экономики. В отрасли электроэнергии прибыль значительно сократилась.

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