China Unicom открыла первый филиал в Южной Америке

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06.10.2017 08:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – В Бразилии, в городе Сан-Паулу официально открылось подразделение китайской корпорации мобильной связи China Unicom. Это первая дочерняя структура компании в Южной Америке и вторая (после российского филиала) в странах БРИКС.

Таким образом у China Unicom насчитывается 31 филиал по всему миру. Китайская компания предоставляет свои услуги в 70 странах и районах Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Океании.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. компания China Unicom, специализирующаяся на предоставлении услуг связи, получила чистую прибыль в размере 780 млн юаней ($117,1 млн). Это на 74,3% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года доходы компании достигли 124,1 млрд юаней. Они выросли на 3,2% в годовом сопоставлении.



Авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций 2012 г. три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.



Акции China Unicom котируются на Шанхайской фондовой бирже.