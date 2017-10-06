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Поставки фруктов за рубеж через Хоргос выросли на 53%
Новости дня

Поставки фруктов за рубеж через Хоргос выросли на 53%

06.10.2017 10:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., через контрольно-пропускной пункт Хоргос из Китая в Центральную Азию поступило 94 600 т фруктов. Это на 52,96% больше, чем за январь-август 2016 г. Таковые данные таможенной службы.



За восемь месяцев текущего года финансовый объем экспорта фруктов через Хоргос достиг 869 млн юаней ($132 млн). Это на 78,87% больше, чем годом ранее. На долю КПП Хоргос в общем объеме экспорта фруктов из Синьцзяна за границу приходится 76,65%.

Яблоки, апельсины и персики стали основными видами поставляемых в страны Центральной Азии китайских фруктов. В частности, Казахстан является крупнейшим импортером в регионе.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., общий объем внешней торговли Хоргоса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая составил 50,55 млрд юаней ($7,5 млрд). Это на 21,37% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

Всего за шесть месяцев текущего года объем экспорта и импорта Хоргоса достиг 14,37 млн т. Данный показатель вырос на 1,83% в годовом сопоставлении.

Район Хоргос включает автодорожный и железнодорожный КПП Хоргос, международный центр приграничного сотрудничества Хоргос и комплектующую зону этого центра.

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