Китайский рынок мобильных платежей увеличился на 22,5%

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06.10.2017 12:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – В Китае стремительно развивается рынок мобильных платежей, совершаемых через сторонние платежные сервисы. За апрель-июнь 2017 г. объем мобильных расчетов, совершенных через третью сторону, достиг 23 трлн юаней ($3,46 трлн). Это на 22,5% больше, чем за январь-март текущего года, заявили эксперты консалтинговой компании Analysys International, базирующейся в Пекине.

Рост мобильных платежей вызван увеличением сделок в рамках электронной торговли и финансового трейдинга.



В данном секторе китайской экономики доминируют два интернет-гиганта – Alibaba и Tencent. На эти корпорации совместно приходится 92,8% рынка. При этом платежному сервису Alipay корпорации Alibaba принадлежит 53,7% доля, а Tencent Finance – 39,1%.



К концу июня 2017 г. в Китае насчитывалось 724 млн пользователей мобильных телефонов. Как сообщалось, в 2016 г. объем рынка мобильных платежей в Китае достиг $9 трлн. Аналогичный показатель в США составляет $112 млрд. Самым популярным способом оплаты среди китайских пользователей стали QR-коды.



Для 80% китайских граждан мобильные платежи стали предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. Таким образом безналичный расчет прочно вошел в жизнь жителей КНР, которые привыкли обходиться без бумажных и металлических денег.