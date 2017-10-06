Экспорта текстиля и одежды через Хоргос подскочил на 34,5%

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06.10.2017 15:00

Пекин, 6 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. поставки текстильных товаров и одежды через контрольно-пропускной пункт Хоргос на границе Китая с Казахстаном превысили 9,84 млрд юаней ($1,49 млрд). Это на 34,05% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило таможенное ведомство.

В общем объеме экспорта из города Хоргос, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, на текстиль и одежду приходится 31,39%.



За семь месяцев текущего года объем поставок кухонного текстиля достиг 2,05 млрд юаней ($311 млн) с приростом на 89,8%, одежды из меха, кожи и соответствующих аксессуаров – 1,028 млрд юаней ($156 млн) с увеличением на 26,55% в годовом сопоставлении.



Среди главных производителей текстиля и одежды, поставляемой на экспорт из КНР, в основном, частные предприятия.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем экспорта текстильных изделий и одежды из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в страны Центральной Азии достиг 10,24 млрд юаней ($1,48 млрд). Это на 22,8% больше, чем в январе-марте 2016 г.



Основными рынками сбыта текстильной продукции из Синьцзяна стали Киргизия и Казахстан. Это обусловлено общим восстановлением экономического роста, увеличением спроса и модернизации потребления в указанных. Поставки текстиля из китайского региона идут в основном через сухопутные КПП Тургат и Илкштан.



Кроме того, синьцзянские товары все чаще поставляются за границу по железнодорожному маршруту Китай – Европа.