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Снизилась деловая активность в сталелитейной сфере КНР
Новости дня

Снизилась деловая активность в сталелитейной сфере КНР

09.10.2017 04:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сталелитейной отрасли составил 53,7%. Это ниже, чем в августе, когда он достигал 57,2%, сообщил Комитет по логистике в сталелитейной отрасли при Китайской логистической и закупочной ассоциации.



В частности, субиндекс производства сталелитейных предприятий в сентябре текущего года составил 59,8%. Он снизился на 1,9% по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

Значение PMI выше 50% свидетельствует о расширении производства, а ниже 50% – о сокращении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, поднялся до 52,4%. Это на 0,7% больше, чем в августе текущего года. Так, за первый осенний месяц PMI крупных предприятий Поднебесной составил 53,8% с приростом на 1%, а средних – 51,1% с увеличением на 0,1% относительно уровня августа текущего года. Индекс для малых предприятий страны достиг 49,4%, увеличившись на 0,3%.

PMI в производственном секторе Китая поднялся до самого высокого уровня за последние пять лет.

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