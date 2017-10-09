К 2019 г. КНР станет ведущим производителем плоских дисплеев

Новости дня

09.10.2017 10:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – К 2019 г. Китай станет крупнейшим производителем плоских дисплеев в мире. В настоящее время объем инвестиций в сборочные линии, строящиеся в КНР или запланированные к созданию, для производства плоских дисплеев достиг 800 млрд юаней ($120 млрд). Эта продукция используется в телевизорах, компьютерах, смартфонах и других гаджетах.

По данным Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии и Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники, капиталовложения в производство жидкокристаллических панелей превышают 500 млрд юаней.



За первую половину 2017 г. Поднебесная поставила на рынок 57 млн кв. м дисплейных панелей. Таким образом страна вышла на второе место в мире после Республики Корея.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. выручка Китая от продажи дисплеев нового типа достигла 201,3 млрд юаней. Это составляет 27% от всего объема глобального рынка. Поднебесная давно стала производственной базой для мировой электронной индустрии. Страна лидирует на мировой арене по объему производства персональных компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Мировой центр производства деталей для дисплеев сейчас тоже перемещается в Китай.



В 2011-2016 гг. среднее число заявок на патенты в сфере производства дисплеев нового типа в КНР достигало 9 000 в год. В общей сложности количество заявок на патенты превысило 56 000 единиц.