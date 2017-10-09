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Чунцин стал крупнейшим в Китае центром торговли кофе
Новости дня

Чунцин стал крупнейшим в Китае центром торговли кофе

09.10.2017 12:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – За минувший год в Чунцинском центре торговли кофе на юго-западе Китая были заключены сделки на общую сумму свыше 10 млрд юаней ($1,5 млрд). В центре были заключены соглашения о намерениях с более чем 200 китайскими и зарубежными кофейными предприятиями. Чунцин стал стал крупнейшей в Китае площадкой по наличным сделкам с кофе.



Как ожидается, Чунцин станет третьим по величине мировым центром торговли кофе.

Сейчас продажи кофе в КНР растут в среднем более чем на 20% в год. К 2020 г. объем китайского кофейного рынка превысит 600 млрд юаней.

В июне 2016 г. в Чунцине был официально открыт центр по торговле кофе. Город граничит с крупнейшим производителем кофе в Поднебесной – провинцией Юньнань. При этом Чунцин является важным транспортным узлом в экономическом поясе реки Янцзы.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин к 2018 г. построят крупнейшую в КНР фабрику по производству растворимого кофе. Объем инвестиций на эти цели составит 1 млрд юаней ($145 млн). Фабрика будет выпускать 10 000 т сублимированного кофе, 2 000 т жидкого кофейного концентрата и 3 000 т кофе в зернах ежегодно.

Примечательно, что объем импорта кофе в Китай вырос с 13 900 т в 1998 г. до 59 200 т в 2015 г.

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