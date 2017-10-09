Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Строительная компания из Тибета вышла на африканский рынок
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Строительная компания из Тибета вышла на африканский рынок
Новости дня

Строительная компания из Тибета вышла на африканский рынок

09.10.2017 15:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – Частная компания Libo Construction из Тибетского автономного района Китая успешно вышла на африканский рынок. Это первое частное предприятие Тибета, которое работает в сфере строительства. Оно хорошо зарекомендовало себя на территории африканских стран.



Компания была основана в 2006 г. В 2016 г. Libo Construction совместно с несколькими другими китайскими компаниями уже приняла участие в строительстве высоковольтной линии электропередачи в Эфиопии.

Монтаж ЛЭП протяженностью 237 км был завершен на четыре месяца раньше запланированного срока.

За последние десять лет уставной капитал компании вырос с 3 млн юаней ($452 000) до 107 млн юаней. В Libo Construction занято 500 работников. Для проекта в Эфиопии были задействованы 160 работников. Принимающая сторона отметила высокое качество выполненной работы.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., валовой внутренний продукт (ВВП) Тибетского автономного района Китая достиг 55,54 млрд юаней ($8,24 млрд). Это на 10,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г. По темпам экономического роста Тибет лидирует среди остальных регионов в КНР. Одним из решающих факторов в том, что Тибет добился устойчивого роста ВВП, стало увеличение инвестиций в инфраструктуру. Так, за первую половину текущего года капиталовложения в основные фонды региона достигли 65,7 млрд юаней. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тибет граничит с Индией, Бутаном и другими странами. Он является важным торговым коридором Китая в направлении государств Южной Азии. Стремительный рост внешней торговли Тибета с начала 2017 г. обусловлен развитием рынков приграничной торговли.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.