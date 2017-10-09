Строительная компания из Тибета вышла на африканский рынок

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09.10.2017 15:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – Частная компания Libo Construction из Тибетского автономного района Китая успешно вышла на африканский рынок. Это первое частное предприятие Тибета, которое работает в сфере строительства. Оно хорошо зарекомендовало себя на территории африканских стран.

Компания была основана в 2006 г. В 2016 г. Libo Construction совместно с несколькими другими китайскими компаниями уже приняла участие в строительстве высоковольтной линии электропередачи в Эфиопии.



Монтаж ЛЭП протяженностью 237 км был завершен на четыре месяца раньше запланированного срока.



За последние десять лет уставной капитал компании вырос с 3 млн юаней ($452 000) до 107 млн юаней. В Libo Construction занято 500 работников. Для проекта в Эфиопии были задействованы 160 работников. Принимающая сторона отметила высокое качество выполненной работы.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., валовой внутренний продукт (ВВП) Тибетского автономного района Китая достиг 55,54 млрд юаней ($8,24 млрд). Это на 10,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г. По темпам экономического роста Тибет лидирует среди остальных регионов в КНР. Одним из решающих факторов в том, что Тибет добился устойчивого роста ВВП, стало увеличение инвестиций в инфраструктуру. Так, за первую половину текущего года капиталовложения в основные фонды региона достигли 65,7 млрд юаней. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Тибет граничит с Индией, Бутаном и другими странами. Он является важным торговым коридором Китая в направлении государств Южной Азии. Стремительный рост внешней торговли Тибета с начала 2017 г. обусловлен развитием рынков приграничной торговли.