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Ford отложил отзыв автомобилей Fiesta ST из Китая
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Ford отложил отзыв автомобилей Fiesta ST из Китая

10.10.2017 04:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – Компания Ford отложила запланированный отзыв автомобилей Fiesta ST с китайского рынка в связи с задержкой доставки запчастей для проведения замены. Теперь отзыв начнется 20 ноября 2017 г.



Компания отзывает 435 импортных автомобилей модели Fiesta ST, выпущенных с 15 февраля 2013 г. по 11 ноября 2014 г. Из-за дефекта системы охлаждения двигателя в этих машинах может произойти утечка охлаждающей жидкости. А это чревато возгоранием двигателя.

Представители Ford заявили, что автовладельцы должны связаться со своими дилерами и уточнить, когда начинается отзыв.

По данным Главного государственного управления технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР, за январь-июнь 2017 г. в Китае отозваны 4,8 млн дефектных автомобилей. Это на 15% меньше, чем за январь-июнь 2016 г. В прошлом году мировые и китайские автомобилестроительные компании отозвали с рынка КНР 11,34 млн машин с дефектами.

Напомним, что в феврале текущего года пятый автозавод китайско-американского совместного предприятия "Чанъань-Ford" выпустил первый автомобиль Ford Focus. Предприятие расположено в городе Харбин, столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Предприятие может выпускать 200 000 автомобилей в год. Вместе с автозаводом в Харбине также открыты 11 заводов по производству автозапчастей. По итогам 2016 г., объем продаж автомобилей Ford на китайском рынке составил 220 000 единиц.

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