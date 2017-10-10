На Тайване незначительно выросла инфляция

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10.10.2017 06:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, на Тайване вырос на 0,5% относительно уровня сентября 2016 г. Таковы данные тайваньского статистического ведомства.

Среди главных причин роста CPI называются повышение цен на аквапродукцию, мясные и молочные продукты, а также подорожание газа и медицинских услуг.



По итогам января-сентября текущего года, CPI на Тайване повысился на 0,69%.



Напомним, что за август 2017 г. темпы роста инфляции в Китае достигли 1,7%. Такие предварительные данные приводил китайский Банк коммуникаций (Цзяотун). Основным фактором роста инфляции стало подорожание продуктов питания. Из-за наводнений рост цен на эти товары выше июльского показателя на 1,4%.



По итогам января-августа 2017 г., CPI в КНР вырос на 1,5% в годовом сопоставлении. В частности, в августе текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию выросли на 0,4%, на свежие овощи – на 9,7%, на яйца – на 4,3%, а на мясную продукцию упали на 8,4%.



За последний месяц лета медицинские и оздоровительные услуги в Поднебесной подорожали на 5,9%, жилье – на 2,7%, культурно-образовательные и развлекательные продукты и услуги – на 2,5%, другие товары и услуги – на 1,4%, одежда – на 1,3%, бытовые предметы и услуги – на 1,3%, транспорт и связь – на 0,7%.