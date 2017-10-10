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Торговля Санкт-Петербурга с Китаем превысила $5 млрд
Новости дня

Торговля Санкт-Петербурга с Китаем превысила $5 млрд

10.10.2017 08:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – Китай остается крупнейшим торговым партнером Санкт-Петербурга, второго по значимости города в России. Объем торговли между ними превышает $5 млрд. Таковы официальные данные.



Китайские инвесторы готовы принять участие в инфраструктурных проектах города. В частности, петербургские власти предлагают инвестировать в три ветки скоростного трамвая и аэроэкспресс до аэропорта Пулково.

Как сообщалось, за январь-июль 2017 г. объем двусторонней торговли между Россией и Китаем превысил $46,6 млрд. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 г. КНР на протяжении семи лет остается крупнейшим торговым партнером РФ.

Напомним, что по итогам августа 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 2,41 трлн юаней ($365 млрд). Это на 10,1% больше, чем в августе 2016 г. За последний летний месяц текущего года объем экспорта Поднебесной достиг 1,35 трлн юаней с приростом на 6,9%, а импорт составил 1,06 трлн юаней с увеличением на 14,4% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо торгового баланса страны составило 286,5 млрд юаней. Оно упало на 14% в годовом сопоставлении.

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