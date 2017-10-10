В Поднебесной замедляется рост цен на жилье

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10.10.2017 12:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – Благодаря жесткому контролю властей в крупных городах Китая замедляется рост цен на жилье. Таковы данные аналитиков агентства Moody's.

В августе 2017 г. стоимость жилья в четырех китайских городах первой линии впервые с начала года упала на 0,3% относительно уровня июля. В городах второй линии замедлился роста цен как на новое, так и на вторичное жилье.



В Поднебесной власти девяти городов ввели жесткие ограничения на покупку жилья. Например, города второй линии, включая Чунцин, Наньчан и Шицзячжуан, запрещают перепродажу новоприобретенного жилья на определенный период времени.



Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. китайский рынок недвижимости продолжил стабилизироваться на фоне ужесточения контроля со стороны властей. По данным Государственного статистического управления КНР, за последний месяц лета текущего года темпы роста цен на новое коммерческое жилье в 15 главных городах страны замедлились по сравнению с уровнем августа 2016 г.



В августе 2017 г. стоимость нового коммерческого жилья в 13 из 15 главных городов Поднебесной снизилась или осталась без изменений относительно аналогичных показателей июля текущего года.



Среди 70 крупных и средних городов страны выделяются 15 главных мегаполисов: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Уси, Ханчжоу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу, Ухань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.