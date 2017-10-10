Госбанк развития КНР инвестирует $50 млрд в страны Африки

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10.10.2017 15:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., Государственный банк развития Китая выделил более $50 млрд на финансирование проектов в 43 африканских странах.

По заявлению банка, выделенные средства направлены в сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства и др.



Напомним, что по итогам первой половины 2017 г., экспорт китайских транспортных средств, в том числе кораблей, локомотивов и авиакосмических аппаратов, в Африку вырос в среднем на 200%. Кроме того, растет китайский экспорт электромеханической продукции, товаров текстильной отрасли и электронной техники.



Из африканских стран в Поднебесную за январь-июнь текущего года поступило на 22% больше электромеханической продукции, чем годом ранее. На 3,5% выросли поставки химпромтоваров, на 5% – сельхозпродукции. В частности, увеличение африканского импорта фруктов в Поднебесной достигло 151%, а кофе – 77%.



По итогам первой половины 2017 г., объем торгового оборота между Китаем и Африкой достиг 85,3 млрд юаней ($12,7 млрд). Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.