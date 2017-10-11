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Почта Китая наращивает выручку на 7,9% в год
Новости дня

Почта Китая наращивает выручку на 7,9% в год

11.10.2017 06:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – Выручка Почты Китая за последние пять лет росла в среднем на 7,9% ежегодно. Так, в 2012 г. выручка составляла 321,35 млрд юаней ($48,5 млрд), а в 2016 г. – 435,84 млрд юаней. Таковы официальные данные.



По итогам 2012-2016 гг., прибыль Почты Китая увеличивалась в среднем на 8,4% ежегодно. Она увеличилась с 31,82 млрд юаней до 43,98 млрд юаней.

За отчетный период корпорация нарастила свои чистые активы с 169,88 млрд юаней в 2012 г. до 409,77 млрд юаней в 2016 г. Темпы роста составили в среднем 24,6% в год.

К концу 2016 г. в Почте Китая насчитывалось 54 000 отделений и 40 000 точек по оказанию финансовых услуг. Сухопутная транспортная сеть, которой располагает почтовая служба, позволяет обрабатывать до 24 млн почтовых отправлений ежедневно. Корпорация также располагает воздушным флотом из 33 самолетов, которые курсируют по 47 авиамаршрутам, соединяющим 33 ключевых китайских и зарубежных города.

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний КНР вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.

За последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.

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