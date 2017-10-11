Деловая активность в сфере услуг КНР упала до минимума

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11.10.2017 08:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. деловая активность в сфере услуг Китая снизилась до самого низкого уровня за 21 месяц. Об этом сообщили аналитики китайской компании массовых коммуникаций Caixin Media и международной компании по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

По их данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности, в секторе услуг КНР за сентябрь текущего года составил 50,6% против 52,7% в августе.



Ранее сообщалось, что по данным китайского Государственного статистического управления, в сентябре 2017 г. PMI в неперерабатывающей промышленности Поднебесной поднялся до 55,4%. Это на 0,2% больше, чем в августе текущего года. Сентябрьский показатель стал самым высоким за период с июня 2014 г. В частности, за первый осенний месяц 2017 г. субиндекс новых заказов повысился на 1,4% по сравнению с августовским показателем и составил 52,3%. Увеличились и другие субиндексы.



Индекс PMI отражает уровень деловой активности предприятий. Показатель выше 50% свидетельствует о расширении сектора, а ниже – о его сокращении.