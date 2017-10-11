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Поднебесная лидирует на рынке экспресс-доставки
Новости дня

Поднебесная лидирует на рынке экспресс-доставки

11.10.2017 10:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – В течение последних трех лет китайская служба экспресс-доставки сохраняет мировое лидерство по объему операций. По итогам 2012-2016 гг., этот показатель вырос в 4,6 раза, а доходы от этих операций увеличились в 3,7 раза. Таковы официальные данные.



Вклад китайской отрасли экспресс-доставки в прирост мирового объема операций в данной сфере достиг 40%.

Шесть китайских компаний экспресс-доставки, включая SF-Express и ZOT Express, вышли на биржу благодаря преобразованию в акционерные компании. Компания China Post числится в тройке мировых лидеров в почтовой отрасли.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае методом экспресс-доставки будет отправляться 70 млрд посылок в год. Доход предприятий этой отрасли составит $116,5 млрд. Такие цели обозначены в Плане развития экспресс-доставки в КНР на ближайшие четыре года, который опубликовала китайская Государственная почта.

В 2016 г. в Поднебесной совершено 31,35 млрд доставок. Это на 51,7% больше, чем в 2015 г. Прибыль в этой сфере составила $58,3 млрд с приростом на 44,6% в годовом сопоставлении.

Китайская отрасль экспресс-доставки развивается на протяжении шести лет подряд со средним годовым приростом в 50%. В этой сфере в настоящее время занято 2 млн человек.

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