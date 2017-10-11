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Китайский BYD завершил строительство завода в США
Новости дня

Китайский BYD завершил строительство завода в США

11.10.2017 12:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский автопроизводитель BYD завершил реконструкцию своего завода в городе Ланкастер (Калифорния, США). Предприятие по производству больших электроавтобусов фактически было построено заново.



Завод занимает площадь 41 000 кв. м. За время реконструкции, которая была начата в 2013 г., она выросла в пять раз. Это первое в США производство автобусов с исключительно китайским капиталом, а также крупнейший в Северной Америке завод по производству больших электроавтобусов.

Теперь предприятие способно выпускать 1500 электроавтобусов в год. Американский завод BYD нанял примерно 800 местных работников. В перспективе штат предприятия может увеличиться до 1500 сотрудников.

Объем инвестиций BYD в рынок электрического общественного транспорта США с 2013 г. по настоящее время достиг $230 млн. На данный показатель приходится 80% объема американского рынка больших электроавтобусов.

Напомним, что BYD базируется в городе Шэньчжэнь, на территории южно-китайской провинции Гуандун. Чистая прибыль компании за январь-сентябрь 2016 г. составила 3,66 млрд юаней ($539,8 млн). Это на 86,82% больше, чем годом ранее.

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