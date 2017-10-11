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В Хэйлунцзяне построят беспошлинный логистический центр
Новости дня

В Хэйлунцзяне построят беспошлинный логистический центр

11.10.2017 15:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу 2017 г. в городе Муданьцзян, на территории северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, планируется ввести в эксплуатацию новый беспошлинный логистический центр. Его проектный ежегодный контейнерный оборот составит 150 000 стандартных контейнеров. Инвестиции в проект составляют 1,9 млрд юаней ($283 млн).



Центр займет территорию площадью 480 000 кв. м. Годовой объем хранения грузов в этом комплексе достигает 4 млн т.

Муданьцзянский беспошлинный логистический центр будет предоставлять услуги беспошлинной логистики, возврата налога на экспорт, реэкспортной торговли, первичной обработки и др. Он сыграет важную роль в развитии внешней торговли Китая с Россией, Японией и Республикой Корея.

Уже сейчас центр заключил рамочные соглашения о сотрудничестве с более чем 30 внешнеторговыми предприятиями, а также компаниями, специализирующимися на услугах складирования, логистики, в сферах пищевой и легкой промышленности, импорта и экспорта сельхозпродукции, трансграничной электронной коммерции.

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