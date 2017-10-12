За пять лет в КНР стало в два раза меньше бедных

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12.10.2017 04:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2012-2016 гг., бедное население Китая сократилось с 98,99 млн до 43,35 млн человек. В среднем показатель сокращался примерно на 13 млн человек в год, сообщила Канцелярия по оказанию помощи бедным районам при Госсовете КНР.

В 2017 г. еще более 10 млн китайских граждан выйдут из-за черты бедности.



Напомним, что по итогам прошлого года, 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Поднебесной избавились от нищеты. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Китая на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.



В конце 2015 г. в указанных регионах проживали 18,13 млн бедных сельских жителей, что соответствует 32,5% всех бедных жителей страны.