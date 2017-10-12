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Китайские компании выиграли от реформы налога на ресурсы
Новости дня

Китайские компании выиграли от реформы налога на ресурсы

12.10.2017 08:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – По данным на конец июня 2017 г., реформа налога на использование природных ресурсов сократила налоговое бремя китайских предприятий на 4,2 млрд юаней ($630 млн). Таковы данные Главного государственного налогового управления КНР.



Реформа привела к тому, что ресурсоемкие и загрязняющие среду производства платят более высокие налоги, а ресурсосберегающие и экологически дружественные предприятия пользуются налоговыми льготами.

Напомним, что к концу июля 2016 г. китайские предприятия сэкономили 210,7 млрд юаней ($31,5 млрд). Такой эффект был достигнут благодаря реформе по замене налога с оборота налогом на добавленную стоимость. По итогам мая-июля прошлого года, в рамках реформы налоги были сокращены на 126 млрд юаней. За мая-июнь 2015 г. снижение составило 84,7 млрд юаней.

В Китае налог с оборота был заменен налогом на добавленную стоимость с 1 мая 2016 г. Пробное внедрение новой системы налогообложения началось в некоторых регионах в 2012 г.

В то же время Госсовет КНР решил принять ряд мер, направленных на поддержку малого бизнеса в стране. В частности, планируется введение налоговых льгот и целенаправленное сокращение нормы обязательных резервов. В частности, с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. финансовые учреждения Китая будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с доходов от процентов по займам для малых предприятий и микропредприятий, а также находящегося в индивидуальной собственности бизнеса.

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