Валютные резервы Китая растут восемь месяцев подряд

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12.10.2017 10:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. валютные резервы Китая увеличились на $17 млн по сравнению с уровнем августа текущего года и превысили $3,1 трлн. Рост валютных резервов страны продолжается восемь месяцев подряд, сообщил Народный банк КНР.

В общей сложности с начала 2017 г. валютные резервы Поднебесной выросли на $98 млрд, или на 3,3%. По итогам января-сентября 2016 г., валютные резервы страны сократились на $164 млрд.



Ранее сообщалось, что к концу августа 2017 г. объем валютных резервов Китая превысил $3,09 трлн. Данный показатель увеличился на $10,8 млрд по сравнению с уровнем июля текущего года. Объем валютных резервов Поднебесной растет на протяжении семи месяцев подряд. Этому способствуют укрепление позиций юаня и ослабление давления в сторону массированного оттока капитала из страны.



В конце июля 2017 г.объем валютных резервов страны превысил $3,08 трлн. Это на $23,93 млрд больше, чем в конце июня текущего года.



Примечательно, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре прошлого года – $3,121 трлн. За ноябрь 2016 г. валютные резервы Поднебесной уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Золотые запасы страны в ноябре прошлого года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.