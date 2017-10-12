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Toyota начнет массовый выпуск электрокаров в Китае
Новости дня

Toyota начнет массовый выпуск электрокаров в Китае

12.10.2017 15:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – К 2019 г. модельный ряд экологически безопасных автомобилей Toyota будет расширен. К тому же времени японский автомобильный концерн намерен начать масштабный выпуск электрических и гибридных легковых автомобилей в Китае.



Это связано с ужесточением китайского законодательства. Дело в том, что с 2019 г. все автомобилестроительные компании на территории КНР обязаны производить и продавать не менее 10% электрокаров от общего объема выпущенных машин.

Напомним, что по итогам августа 2017 г., в Китае произвели 2,093 млн автомобилей. Это на 1,6% больше, чем за август 2016 г. В течение последнего летнего месяца текущего года в КНР проданы 2,186 млн автомобилей с приростом на 10,9% в годовом сопоставлении.

За январь-август 2017 г. в Поднебесной выпущено 17,678 млн машин с приростом на 4,7%, а продано 17,511 млн автомобилей с увеличением на 4,3% относительно уровня января-августа 2016 г.

Среди лидеров китайского автопрома первые десять мест занимают: SAIC, за ней следуют Dongfeng, FAW, Changan, BAIC, GAC, Geely, Great Wall, Brilliance, замыкает список Chery. На долю этих компаний приходится 88,4% от общего выпуска автомобилей за восемь месяцев текущего года.

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