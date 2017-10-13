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В КНР завершено антимонопольное расследование по 1408 делам
Новости дня

В КНР завершено антимонопольное расследование по 1408 делам

13.10.2017 04:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – За последние пять лет Китай сделал многое для содействия справедливой конкуренции на рынке путем антимонопольного регулирования. Министерство коммерции КНР завершило антимонопольное расследование по 1408 из 1483 дел, возбужденных по соответствующим заявлениям предприятий за период с 2013 г. по август 2017 г., сообщило это ведомство.



В 2016 г. эксперты министерства рассмотрели сделки с общим объемом финансирования 6,1 трлн юаней ($926,4 млрд), уделяя особое внимание слияниям и поглощениям. На данный показатель приходится 25% от общего объема сделок по слиянию и поглощению в Поднебесной.

Как сообщалось, за январь-март 2017 г. китайские предприятия совершили сделки слияния и поглощения за рубежом на $21,2 млрд. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. За первые три месяца текущего года компании из КНР заключили 142 сделки слияния и поглощения за рубежом. Это на 39% меньше, чем годом ранее.

Китайские инвесторы предпочитают вкладываться в зрелые рынки стран Северной Америки и Европы. За 2016 г. и январь-март 2017 г. примерно 60% сделок слияния и поглощения были заключены с предприятиями указанных государств.

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