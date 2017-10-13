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Началось строительство аэропорта "Суйфэньхэ-Дуннин"
Новости дня

Началось строительство аэропорта "Суйфэньхэ-Дуннин"

13.10.2017 06:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – В Китае началось строительство основных объектов аэропорта "Суйфэньхэ-Дуннин". Он обеспечит удобство авиасообщения между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком РФ. Инвестиции в проект запланированы в объеме 1,15 млрд юаней ($174 млн).



Аэропорт "Суйфэньхэ-Дуннин" расположится на участке площадью 1,97 кв. км. Он сможет принимать самолеты типа Boeing 737, Airbus 320 и др. На первом этапе будут открыты рейсы в Пекин, Шэньян, Далянь, Циндао, а также в Россию.

Как ожидается, аэропорт будет сдан в эксплуатацию в 2020 г. После завершения строительства, он станет частью пограничной транспортной структуры города Суйфэньхэ.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию погранперехода Суйфэньхэ потратят 790 млн юаней ($122 млн). В результате пропускная способность погранперехода вырастет с 500 000 до 6 млн человек в год. Реконструкция полностью завершится в 2018 г.

На КПП Суйфэньхэ есть как автодорожный, так и железнодорожный погранпереходы первой государственной категории. Он является крупнейшим КПП в провинции Хэйлунцзян, на китайско-российской границе. Через Суйфэньхэ проходят до миллиона въездных и выездных туристов ежегодно, а также оформляются 80% объема экспортных и импортных грузов между Хэйлунцзяном и Россией.

При этом объем грузоперевозок и пассажирских перевозок между двумя странами только растет. Поэтому инфраструктура требует обновления.

Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов было выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.

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