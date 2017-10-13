Китайские инвестиции за рубежом замедлили рост

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13.10.2017 08:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., объем прямых китайских инвестиций за рубежом увеличился на $41,1 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. При этом темпы роста капиталовложений китайских компаний за границе снизились на 67%, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Наиболее перспективным и популярным направлением китайских инвестиций стали страны Шелкового Пути. Так, с 2013 г. по 2016 г. объем трансграничных расчетов между небанковскими учреждениями Китая и указанных стран приблизился к $4,8 трлн.



За первую половину текущего года китайские предприятия увеличили инвестиции в экономку 47 государств экономического пояса Шелкового Пути на $6,6 млрд. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. На капиталовложения в страны Шелкового Пути пришлось 14% от общей суммы инвестиций китайских предприятий за границей.



Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г. инвестиции китайских компаний на территории 52 стран экономического пояса Шелкового Пути достигли $8,55 млрд. На их долю пришлось 12,4% от общего объема китайских капиталовложений за рубежом. Данный показатель вырос на 4,3% в годовом сопоставлении.



За восемь месяцев текущего года общий объем зарубежных инвестиций Китая достиг $68,72 млрд. Это на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



По итогам января-августа 2017 г., китайские компании выполнили за границей строительные подрядные работы на $88,5 млрд. Это на 1,6% меньше, чем за январь-август 2016 г. В то же время заключены новые договоры общим объемом $149,57 млрд с приростом на 12,7%.