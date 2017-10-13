Расходы Поднебесной на научные исследования выросли на 10%

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13.10.2017 10:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достигли 1,57 трлн юаней ($234 млрд). Это на 10,6% больше, чем за 2015 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Эти затраты составили 2,11% от внутреннего валового продукта (ВВП) Поднебесной. Данный показатель вырос на 0,05% относительно уровня 2015 г.



В прошлом году оптимизировалась структура инвестиций: больше средств пошло на фундаментальные исследования при увеличении вложений со стороны высокотехнологичных и частных компаний.



Тем не менее, Китай в этой сфере все еще сильно отстает от Израиля, Республики Корея, Японии и других стран инновационного типа.



По данным на конец 2015 г., в сфере научных исследований в КНР занято 5,35 млн человек. По данному показателю страна занимает первое место в мире.



Ранее сообщалось, что в Шанхае официально учрежден фонд долевого инвестирования для поддержки технических стартапов. Фонд нацелен на управление 30 млрд юаней ($4,6 млрд). Он также планирует аккумулировать 6,52 млрд юаней на первоначальном этапе привлечения денежных средств.



Фонд будет инвестировать в субфонды и технические компании, начинающие деятельность в сфере информационных технологий, биомедицины, передового производства и новой энергии.



В Китае планируется к 2025 г. создать 40 производственно-инновационных центров. Через пять лет в Поднебесной будет примерно 15 таких центров.