В КНР на объекты водоснабжения потратили $30,3 млрд

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13.10.2017 12:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – За последние пять лет, с 2012 г. по 2016 г., правительство КНР направило 226,6 млрд юаней ($31 млрд) на решение проблемы обеспечения водой населения экономически неблагополучных регионов страны. По официальным данным, за указанный период 110 млн жителей деревень Китая получили доступ к безопасной питьевой воде.

Охват водопроводной водой и централизованным водоснабжением в китайских селах вырос до 75%. Кроме того, увеличились площади орошаемых земель, развивается малая гидроэнергетика, растут леса и доходы крестьян.



Как ожидается, к 2020 г. охват централизованным водоснабжением сельского населения Поднебесной составит не менее 80%.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. китайские власти планируют вложить в реализацию крупных проектов гидротехнического строительства в КНР более 900 млрд юаней ($130,43 млрд). Гидротехнические объекты послужат для защиты от наводнений, обеспечения надежного водоснабжения, а также продовольственной и экологической безопасности.