Поднебесная – крупнейший производитель яблок в мире

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13.10.2017 15:00

Пекин, 13 октября /ChinaPRO.ru/ – Китай стал крупнейшим в мире производителем яблок. По данным Министерства сельского хозяйства КНР, страна вышла на новый уровень развития отрасли производства яблок и укрепила рыночную конкурентоспособность.

Посевная площадь, занятая в Поднебесной яблонями, составляет примерно 50% от всей посевной площади мира. При этом страна является одним из крупнейших экспортеров яблок в мире.



Напомним, что по итогам января-августа 2017 г., через контрольно-пропускной пункт Хоргос из Китая в Центральную Азию поступило 94 600 т фруктов. Это на 52,96% больше, чем за январь-август 2016 г. За восемь месяцев текущего года финансовый объем экспорта фруктов через Хоргос достиг 869 млн юаней ($132 млн). Это на 78,87% больше, чем годом ранее. На долю КПП Хоргос в общем объеме экспорта фруктов из Синьцзяна за границу приходится 76,65%.



Яблоки, апельсины и персики стали основными видами поставляемых в страны Центральной Азии китайских фруктов. В частности, Казахстан является крупнейшим импортером в регионе.