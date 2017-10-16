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В Поднебесной растут производство и продажи автомобилей
Новости дня

В Поднебесной растут производство и продажи автомобилей

16.10.2017 04:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., в Китае выпущено более 20,34 млн автомобилей, а продано свыше 20,22 млн машин китайского производства. Выпуск увеличился на 4,77% по сравнению с уровнем января-сентября 2016 г., а продажи – на 4,46%. Об этом сообщила Ассоциация автомобилестроительной промышленности КНР.



Только за сентябрь текущего года в Поднебесной произведено 2,67 млн автомобилей. Данный показатель увеличился на 5,54% в годовом сопоставлении. За девятый месяц 2017 г. в стране было продано 2,7 млн машин с приростом на 5,66%.

За январь-сентябрь текущего года в десятку лидеров по объемам продаж автомобилей вошли Шанхайская корпорация автомобилестроительной промышленности (SAIC), компании Changan, Dongfeng, Geely, Пекинская автомобилестроительная компании (BAIC), компании "Чанчэн" (Great Wall), "Первый автозавод" (FAW), "Цижуй" (Chery), "Цзянхуай" (JAC) и Гуанчжоуская автомобилестроительная компания (GAC). На их долю пришлось 80% совокупного объема сбыта автомашин.

Напомним, что по итогам августа 2017 г., в Китае произвели 2,093 млн автомобилей. Это на 1,6% больше, чем за август 2016 г. В течение последнего летнего месяца текущего года в КНР проданы 2,186 млн автомобилей с приростом на 10,9% в годовом сопоставлении.

За январь-август 2017 г. в Поднебесной выпущено 17,678 млн машин с приростом на 4,7%, а продано 17,511 млн автомобилей с увеличением на 4,3% относительно уровня января-августа 2016 г.

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