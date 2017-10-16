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Объем торговли услугами в Китае превысил $463 млрд
Новости дня

Объем торговли услугами в Китае превысил $463 млрд

16.10.2017 06:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., общий объем торговли услугами Китая составил 3,05 трлн юаней ($463 млрд). Это на 9,8% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За восемь месяцев текущего года экспорт услуг Поднебесной достиг 926,69 млрд юаней с приростом на 4,4% в годовом сопоставлении, а импорт услуг – свыше 2,12 трлн юаней с увеличением на 12,2%. Отрицательное сальдо торгового баланса страны превысило 1,2 трлн юаней. Данный показатель увеличился на 19,1% относительно уровня прошлого года.

Пассивное сальдо в основном отмечено в сферах туризма, перевозок и других традиционных отраслях. Объем внешней торговли в указанных отраслях КНР составил более 2,1 трлн юаней с увеличением на 9,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

За январь-август 2017 г. объем торговли услугами в нарождающихся отраслях Китая достиг 927,05 млрд юаней. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. Объем торговли телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами станы составил 205,69 млрд юаней с приростом на 25,7%.

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