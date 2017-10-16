Экспорт Тайваня подскочил на 28% в сентябре

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16.10.2017 08:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. экспорт Тайваня достиг $28,9 млрд. Это на 28,1% больше, чем в сентябре 2016 г. Таковы официальные данные.

В частности, за девятый месяц текущего года тайваньский экспорт электронного оборудования составил $10,18 млрд. Он увеличился на 20,8% в годовом сопоставлении.



По итогам января-сентября 2017 г., общий экспорт Тайваня составил $231,48 млрд. Это на 14,3% больше, чем годом ранее. Двумя главными двигателями роста тайваньского экспорта стали материковый Китай, включая специальный административный район Сянган (Гонконг), и страны АСЕАН.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. торговый оборот между Китаем и Тайванем достиг $87,49 млрд. Китайские власти разрешили на территории внутренних районов страны реализацию 1688 инвестиционных проектов тайваньскими предпринимателями. Объем фактически использованного тайваньского капитала за полгода составил $1,19 млрд.



Только за июнь 2017 г. экспорт острова Тайвань во внутренние районы Китая и специальный административный район Сянган (Гонконг) составил $10,44 млрд. Это на 21% больше, чем за июнь 2016 г.



За январь-июнь текущего года тайваньский экспорт в КНР и Сянган достиг $58,8 млрд. Данный показатель вырос на 16,9% в годовом сопоставлении.