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Растет индекс уверенности потребителей в Китае
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Растет индекс уверенности потребителей в Китае

16.10.2017 10:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – За июль-сентябрь 2017 г. индекс уверенности потребителей в континентальной части Китая составил 103,9 балла. Это на 4 балла выше, чем за июль-сентябрь 2016 г. Данный показатель стал рекордным за период, начиная с апреля 2015 г. Такие данные обнародовали эксперты Пекинского университета экономики и бизнеса, Центрального университета финансов и экономики (Пекин), Сянганского городского университета, Аомэньского университета науки и техники и Тайбэйского медицинского университета.



Индекс оценивается в баллах от 0 до 200. Если он выше 100, то это говорит о наличии уверенности потребителей, а ниже 100 – о недостаточной уверенности.

По итогам июля-сентября текущего года, индекс потребительского доверия в специальном административном районе Сянган (Гонконг) составил 89,9 балла с приростом на 5,1% по сравнению уровнем апреля-июня 2017 г.

Индекс потребительской уверенности в специальном административном районе Аомэнь (Макао) достиг 87,98балла. Он увеличился на 3,14% по сравнению с аналогичным показателем апреля-июня текущего года. Индекс на Тайване составил 84,19 балла.

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