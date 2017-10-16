Новости дня

16.10.2017 12:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайская Alibaba Group учредила новый исследовательский центр. На эти цели корпорация планирует потратить более 100 млрд юаней ($15 млрд) в течение трех лет.

Учрежденная Alibaba Group академия DAMO будет привлекать мировые таланты в таких областях, как квантовые вычисления, машинное обучение, базовые алгоритмы и сетевая безопасность. Аббревиатура DAMO расшифровывается как discovery, adventure, momentum, outlook (открытие, приключение, импульс, перспектива).



DAMO установила партнерские связи более чем с 200 исследовательскими институтами и университетами, а также начала создавать филиалы в Азии, Америке и Европе.



Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г., чистая прибыль китайского интернета-гиганта Alibaba превысила 14 млрд юаней ($2,1 млрд). Это на 96% больше, чем годом ранее. Доходы Alibaba за отчетный период текущего года составили 50 млрд юаней. Они увеличились на 56% в годовом сопоставлении. При этом ежегодное число активных покупателей на платформе розничной торговли Alibaba составило 466 млн человек. На данный показатель приходится примерно треть населения Китая.