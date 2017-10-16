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В 2018 г. рост экономики Аомэня составит 7%
Новости дня

В 2018 г. рост экономики Аомэня составит 7%

16.10.2017 15:00

Пекин, 16 октября /ChinaPRO.ru/ – Общий экономический рост в специальном административном районе Аомэнь (Макао) в 2018 г. составит 7%. Такой прогноз дали аналитики Международного валютного фонда (МВФ), опубликовавшие доклад "Перспективы развития мировой экономики", передает Финансовое управление Аомэня.



Кроме того, МВФ повысил прогноз экономического прироста Макао в 2017 г. с 2,8% до 13,4%. Стоит напомнить, что ранее рост экономики региона в 2018 г. прогнозировался на уровне 1,7%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) специального административного района Аомэнь (Макао) вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Это было вызвано улучшениями в сфере экспорта услуг и инвестиций.

Основным двигателем экономического роста региона стала торговля услугами. Темпы роста экспорта услуг увеличились до 13,4% за три месяца текущего года. В течение октября-декабря прошлого года аналогичный показатель достигал лишь 8,2%. Причина заключается в увеличении турпотока и расходов прибывающий в Аомэнь путешественников.

За январь-март 2017 г. экспорт услуг игорного сектора в регионе вырос на 11,3%, а экспорт других туристических услуг – на 20,9%. В то же время импорт услуг увеличился на 6,9%.

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