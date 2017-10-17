Продажи автомобилей Audi в КНР достигли рекорда

Новости дня

17.10.2017 04:00

Пекин, 17 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. в Китае было продано 58 062 автомобиля марки Audi. Это на 7,1% больше, чем в сентябре 2016 г. Данный показатель стал рекордным, сообщила китайско-германская автомобильная компания FAW-Volkswagen.

Audi является лидером китайского рынка по продажам машин класса люкс на протяжении четырех месяцев подряд.



В общем объеме проданных в сентябре текущего года автомобилей марки Audi 51 909 были сделаны в Китае. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьские продажи автомобилей Audi зарубежного производства выросли на 14,1% в годовом сопоставлении.



Напомним, что в 2016 г. Audi продала 589 088 автомобилей. Компания FAW-Volkswagen была создана в 1991 г. Она базируется в северо-восточной китайской провинции Цзилинь. Предприятие производит легковые автомобили марок Audi и Volkswagen для сбыта на рынке Китая.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., в Китае выпущено более 20,34 млн автомобилей, а продано свыше 20,22 млн машин китайского производства. Выпуск увеличился на 4,77% по сравнению с уровнем января-сентября 2016 г., а продажи – на 4,46%.



Только за сентябрь текущего года в Поднебесной произведено 2,67 млн автомобилей. Данный показатель увеличился на 5,54% в годовом сопоставлении. За девятый месяц 2017 г. в стране было продано 2,7 млн машин с приростом на 5,66%.