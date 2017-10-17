Китай – мировой лидер по производству мороженого

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17.10.2017 06:00

Пекин, 17 октября /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем производства крупных китайских предприятий по производству замороженных напитков составил порядка 3,32 млн т, а их доходы от реализации продукции превысили 43,6 млрд юаней. К крупным предприятиям относятся те, годовые доходы которых превышают 20 млн юаней. Если принять во внимание показатели еще и малых предприятий КНР, то страну можно смело признать крупнейшим в мире производителем мороженого.

Эти данные обнародованы на проходящей в северо-китайском городе Тяньцзинь двадцатой Китайской ярмарке мороженого и замороженной продукции.



По сведениям Комитета замороженных продуктов питания Китайской ассоциации кондитерской промышленности, в 1998 г. в Поднебесной насчитывалось 317 предприятий с годовым оборотом более 5 млн юаней, которые выпускали 604 700 т мороженого. Они зарабатывали в среднем 5,2 млрд юаней. В прошлом году эти два показателя выросли соответственно в 5,48 и 8,52 раза.



Напомним, что в КНР огромным спросом пользуется российское мороженое. Поэтому производители этого лакомства из Хабаровского края РФ, граничащего с КНР, готовы начать более масштабные поставки продукции на китайский рынок. В частности, ООО "Прод-Лидер ДВ" на прошедшем в Харбине российско-китайском ЭКСПО заключило рамочное соглашение на поставку мороженого, которое будет реализовано в торговых сетях Пекина. Договор о поставках мороженого был заключен с занимающейся реализацией российских продуктов питания в Китае пекинской компанией Beijing Trussian Co. Ltd.