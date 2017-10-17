Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Поднебесной одобрены девять заявок на IPO
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Поднебесной одобрены девять заявок на IPO
Новости дня

В Поднебесной одобрены девять заявок на IPO

17.10.2017 08:00

Пекин, 17 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки на первичное размещение акций (IPO) девяти компаний. Таким образом, объем котирующихся на китайских биржах акций увеличится на 4,9 млрд юаней ($740 млн).



Пять компаний разместят акции на Шанхайской бирже, четыре – на Шэньчжэньской.

Ранее сообщалось, что на фондовый рынок Китая в октябре 2017 г. выйдут заблокированные ранее акции первичного размещения 44 компаний. Официальный срок запрета продажи этих ценных бумаг действует до середины октября. В ноябре и декабре текущего года будут разблокированы акции еще примерно сотни компаний.

По оценке аналитиков инвестиционной компании Southwest Securities, в октябре 2017 г. финансовый объем разблокированных закрытых акций первичного размещения составит 111 млрд юаней ($16,7 млрд). Это на 69% больше, чем в сентябре текущего года.

По правилам китайского рынка, главные акционеры должны ждать разрешения на продажу своих акций 1-2 года.

В Поднебесной размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Страна постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. За январь-май 2017 г. 45 китайских компаний отозвали свои заявки на IPO.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Китайские нефтехимические предприятия основали союз
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.