В Поднебесной одобрены девять заявок на IPO

17.10.2017 08:00
Пекин, 17 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки на первичное размещение акций (IPO) девяти компаний. Таким образом, объем котирующихся на китайских биржах акций увеличится на 4,9 млрд юаней ($740 млн).
Пять компаний разместят акции на Шанхайской бирже, четыре – на Шэньчжэньской.
Ранее сообщалось, что на фондовый рынок Китая в октябре 2017 г. выйдут заблокированные ранее акции первичного размещения 44 компаний. Официальный срок запрета продажи этих ценных бумаг действует до середины октября. В ноябре и декабре текущего года будут разблокированы акции еще примерно сотни компаний.
По оценке аналитиков инвестиционной компании Southwest Securities, в октябре 2017 г. финансовый объем разблокированных закрытых акций первичного размещения составит 111 млрд юаней ($16,7 млрд). Это на 69% больше, чем в сентябре текущего года.
По правилам китайского рынка, главные акционеры должны ждать разрешения на продажу своих акций 1-2 года.
В Поднебесной размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Страна постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. За январь-май 2017 г. 45 китайских компаний отозвали свои заявки на IPO.
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