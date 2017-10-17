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Увеличился объем онлайновой розничной торговли в селах Китая
Новости дня

Увеличился объем онлайновой розничной торговли в селах Китая

17.10.2017 15:00

Пекин, 17 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-августа 2017 г., объем онлайновой розничной торговли в сельских регионах Китая достиг 729 млрд юаней ($110 млрд). Это на 38,1% больше, чем за январь-август 2016 г., сообщил Китайский международный центр электронной коммерции при Министерстве коммерции КНР.



Рост данного электронной торговли в сельской местности Поднебесной на 4,9% выше, чем в городах.

По итогам января-июня 2017 г., объем онлайновой розничной торговли в сельских районах страны составил 538 млрд юаней. На данный показатель приходится 17,3% от всего объема розничной торговли Китая. За шесть месяцев текущего года в китайских деревнях онлайновый розничный оборот в сфере услуг вырос на 44,4% в годовом сопоставлении. Это на 10% выше розничной торговли реальными товарами.

Самыми популярными среди сельских жителей являются онлайн-туризм, онлайновые отдых и развлечение, а также общепит. В частности, рост показателя в области онлайн-туризма составил 61,6% по сравнению с уровнем января-июня 2016 г.

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