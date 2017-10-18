Mercedes-Benz отзывает с китайского рынка 351 218 автомобилей

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18.10.2017 04:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – Mercedes-Benz и два китайских совместных предприятия объявили об отзыве с китайского рынка 351218 автомобилей. Эта мера вызвана дефектом подушек безопасности в отзываемых моделях, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыв автомобилей моделей SLK-класса и GLK-класса, выпущенных с 2006 г. по 2012 г., начнется с 15 октября 2017 г. В этих машинах аммиачно-нитратный газогенератор фронтальных подушек безопасности производства японской компании Takata не содержит осушающий реагент. Это может привести к разрушению газогенератора.



Автопроизводитель заменит неисправные подушки безопасности бесплатно.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.