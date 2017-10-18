В Поднебесной выросло потребление электроэнергии

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18.10.2017 06:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам сентября 2017 г., объем потребления электроэнергии в Китае вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Об этом сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

За январь-сентябрь текущего года общий объем потребления электроэнергии в Поднебесной составил 4,7 трлн кВт-ч. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.



Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.



При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.