Увеличился объем продажи музыкальных инструментов в КНР

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18.10.2017 08:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – За 2012 г. в Китае были проданы музыкальные инструменты на 24,5 млрд юаней. В 2017 г. аналогичный показатель стремится к 40,6 млрд юаней. За пять лет общий прирост составит 66%, сообщила Китайская ассоциация музыкальных инструментов (CMIA).

Так, 253 китайских предприятия, специализирующихся на производстве музыкальных инструментов, с годовым доходом от основной деятельности свыше 20 млн юаней получили за январь-июнь текущего года доход в размере 19,029 млрд юаней. Это на 5,99% больше, чем годом ранее.



В 2016 г. 55% продаж на китайском рынке музыкальных инструментов пришлось на иностранных поставщиков. Доля китайских инструментов достигла 12%. На электронные музыкальные инструменты пришлось 19%, а на другие инструменты и детали – 15%.



Напомним, что в 2016 г. валовая прибыль предприятий культуры Китая достигла 3,08 трлн юаней ($463,9 млрд). Это на 13% больше, чем за 2015 г. На данный показатель в прошлом году пришлось 4,14% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а в 2015 г. – 3,97%. К 2020 г. сфера культуры Поднебесной будет модернизирована. Планируется развивать крупные бренды и стимулировать потребление в этом секторе китайской экономики.