Центральные госпредприятия КНР увеличили доходы

Новости дня

18.10.2017 15:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г., суммарная прибыль государственных предприятий центрального подчинения Китая превысила 1,11 трлн юаней ($168 млрд). Это на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Таковы официальные данные.

Темпы роста прибыль стали самыми высокими начиная с 2012 г.



За девять месяцев текущего года доходы госпредприятий центрального подчинения КНР составили 19,1 трлн юаней. Они увеличились на 15,4% в годовом сопоставлении, достигнув максимум за последние пять лет.



У большинства из 98 госпредприятий центрального подчинения страны зафиксирована прибыль, включая 56 субъектов с приростом прибыли на 10% и более. В частности, в сферах высокотехнологичного производства, научных исследований и разработок, современной индустрии услуг прирост составил 24,1%.



К концу сентября 2017 г. среднее соотношения активов и обязательств у госпредприятий центрального подчинения составило 66,5%. Это на 0,2% ниже, чем в начале текущего года.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. общая прибыль государственных предприятий Китая превысила 1,91 трлн юаней ($290 млрд). Это на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. За восемь месяцев текущего года прибыль центральных госпредприятий Поднебесной составила более 1,24 трлн юаней. Она увеличилась на 16,1% в годовом сопоставлении. В то же время прибыль местных госпредприятий достигла 666,99 млрд юаней с приростом на 33,8%.